Правительство Эстонии компенсирует жителям расходы на электроэнергию

Новости Эстонии. Правительство Эстонии приняло решение выделить из бюджета более 88 миллионов евро, чтобы компенсировать жителям расходы на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тарифы на нее растут с невероятной скоростью, каждый месяц устанавливая рекорд.

В октябре счет за электричество перевалил за 140 евро. С начала 2021 года цены на него выросли на более чем 55 %, из-за чего повысилась стоимость товаров и услуг.