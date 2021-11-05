Прямой эфир

Правительство Эстонии компенсирует жителям расходы на электроэнергию

05 ноября 2021 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. Правительство Эстонии приняло решение выделить из бюджета более 88 миллионов евро, чтобы компенсировать жителям расходы на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тарифы на нее растут с невероятной скоростью, каждый месяц устанавливая рекорд.  

Правительство Эстонии компенсирует жителям расходы на электроэнергию-1

В октябре счет за электричество перевалил за 140 евро. С начала 2021 года цены на него выросли на более чем 55 %, из-за чего повысилась стоимость товаров и услуг.  

Правительство Эстонии компенсирует жителям расходы на электроэнергию-4

Уровень доходов эстонцев упал настолько, что правительство планирует отменить запланированное повышение акцизов на электричество, топливо и газ, а также ввести пособия для нуждающихся в связи с резким ростом цен на электроэнергию.  

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Платиновая пыль и бриллиантовая кайма. Посмотрите, какую рамку за 1,5 млн фунтов стерлингов презентовали в Дубае
05 ноября 2021 08:08

Платиновая пыль и бриллиантовая кайма. Посмотрите, какую рамку за 1,5 млн фунтов стерлингов презентовали в Дубае

ВОЗ: Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии
05 ноября 2021 08:06

ВОЗ: Европа находится на критическом этапе возобновления пандемии

Крушение Ан-12 под Иркутском. Найден второй чёрный ящик и тела всех погибших
05 ноября 2021 07:08

Крушение Ан-12 под Иркутском. Найден второй чёрный ящик и тела всех погибших