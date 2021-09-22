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В Мексике люди скупают лотереи. Так можно выиграть дом наркобарона

22 сентября 2021 08:48
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Новости Мексики. Власти Мексики наконец решили, что делать с конфискованной недвижимостью наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике люди скупают лотереи. Так можно выиграть дом наркобарона-1

Нажитые нечестным путем дома мексиканцы не могут купить за честно заработанные деньги. И, скорее всего, их бы вновь выкупила наркомафия. Поэтому было найдено остроумное решение – разыграть одну из вилл наркобарона в лотерею.

В Мексике люди скупают лотереи. Так можно выиграть дом наркобарона-4

Похоже, власти не прогадали. Люди бросились скупать билеты. Ожидаемую прибыль – как минимум 25 миллионов долларов – планируется направить на благотворительные и социальные проекты.

# Криминал # Фотофакт

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