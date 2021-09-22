В Мексике люди скупают лотереи. Так можно выиграть дом наркобарона

Новости Мексики. Власти Мексики наконец решили, что делать с конфискованной недвижимостью наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нажитые нечестным путем дома мексиканцы не могут купить за честно заработанные деньги. И, скорее всего, их бы вновь выкупила наркомафия. Поэтому было найдено остроумное решение – разыграть одну из вилл наркобарона в лотерею.