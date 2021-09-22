В Австралии сильнейшее землетрясение за многие десятилетия

Новости Австралии. Сильное землетрясение произошло в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрушено около 50 домов. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Для оценки ущерба в некоторые районы были направлены вертолеты. Создаются центры для помощи жителям пострадавших городов.