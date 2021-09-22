В Австралии сильнейшее землетрясение за многие десятилетия

Новости Австралии. Сильное землетрясение произошло в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрушено около 50 домов. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Новости Австралии. Сильное землетрясение произошло в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрушено около 50 домов. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Для оценки ущерба в некоторые районы были направлены вертолеты. Создаются центры для помощи жителям пострадавших городов.
По телевидению предупреждают людей, что афтершоки могут продолжаться еще несколько месяцев. Специалисты заявили, что это землетрясение стало одним из сильнейших за многие десятилетия.