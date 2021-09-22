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В Австралии сильнейшее землетрясение за многие десятилетия

22 сентября 2021 08:47
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Новости Австралии. Сильное землетрясение произошло в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разрушено около 50 домов. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

В Австралии сильнейшее землетрясение за многие десятилетия-1

Для оценки ущерба в некоторые районы были направлены вертолеты. Создаются центры для помощи жителям пострадавших городов.

В Австралии сильнейшее землетрясение за многие десятилетия-4

По телевидению предупреждают людей, что афтершоки могут продолжаться еще несколько месяцев. Специалисты заявили, что это землетрясение стало одним из сильнейших за многие десятилетия.

# Землетрясение # Фотофакт

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