«Версия теракта практически исключена»: во Франции автомобиль въехал в пиццерию, погибла девочка-подросток

Новости Франции. В столичном регионе Франции автомобиль въехал в пиццерию. Машина пробила стену и полностью оказалась в помещении. В результате инцидента погибла девочка-подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 12 посетителей заведения были ранены. Пострадавшим медики оказали необходимую помощь. Четверых госпитализировали. Полицейские задержали водителя.
Эрик де Валрожер, региональный прокурор:
Нет сомнений в том, что действия водителя носят преднамеренный характер. Однако версия теракта практически исключена. Я открыл расследование попытки самоубийства с использованием машины как орудия.
Как выяснилось позже, на днях мужчина пытался покончить с собой. Видимо, это была его очередная попытка свести счеты с жизнью. В крови злоумышленника обнаружены следы наркотических веществ.