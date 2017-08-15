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«Версия теракта практически исключена»: во Франции автомобиль въехал в пиццерию, погибла девочка-подросток

15 августа 2017 08:33
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Новости Франции. В столичном регионе Франции автомобиль въехал в пиццерию. Машина пробила стену и полностью оказалась в помещении. В результате инцидента погибла девочка-подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 12 посетителей заведения были ранены. Пострадавшим медики оказали необходимую помощь. Четверых госпитализировали. Полицейские задержали водителя.

«Версия теракта практически исключена»: во Франции автомобиль въехал в пиццерию, погибла девочка-подросток-1

Эрик де Валрожер, региональный прокурор:
Нет сомнений в том, что действия водителя носят преднамеренный характер. Однако версия теракта практически исключена. Я открыл расследование попытки самоубийства с использованием машины как орудия.

Как выяснилось позже, на днях мужчина пытался покончить с собой. Видимо, это была его очередная попытка свести счеты с жизнью. В крови злоумышленника обнаружены следы наркотических веществ.

# Авария # Фотофакт

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