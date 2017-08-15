Прямой эфир

Наводнение в Индии: жертвами стали более 100 человек

15 августа 2017 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Более 100 человек стали жертвами большой воды в Индии. С каждым днем список погибших только увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без малого 200 тысяч местных жителей вынуждены оставаться в палаточных городках. Дома многих разрушены стихией, остальные по крышу стоят в воде.

Сильные дожди обрушились на север страны в конце минувшей недели. Также непогода затронула Непал и Бангладеш. В Непале среди погибших числится 91 человек, порядка 38 пропали без вести. В Бангладеш ливни и наводнения унесли жизни 28 граждан.

# Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
«Версия теракта практически исключена»: во Франции автомобиль въехал в пиццерию, погибла девочка-подросток
15 августа 2017 08:33

«Версия теракта практически исключена»: во Франции автомобиль въехал в пиццерию, погибла девочка-подросток

ФСБ России задержала участников террористической группы
14 августа 2017 13:51

ФСБ России задержала участников террористической группы

Автобус врезался в мост в Риме: 18 пассажиров пострадали
14 августа 2017 13:51

Автобус врезался в мост в Риме: 18 пассажиров пострадали