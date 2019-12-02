На трассе в Канаде столкнулись около 40 автомобилей

Новости Канады. Массовое ДТП в Канаде: на дороге столкнулись около 40 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на скоростной трассе недалеко от Кингстона. В результате аварии один человек погиб. Ещё 16 получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Остальных участников ДТП отвезли в социальные центры, где люди могут согреться. По предварительным данным, причина ЧП – плохие погодные условия.