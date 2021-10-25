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В Калифорнии из-за шторма без электричества осталось более 160 тысяч домов

25 октября 2021 13:20
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Новости США. Мощный шторм обрушился на Калифорнию. Сильные ливни и ветер, скорость которого достигала 80 км/ч, вызвали многочисленные оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Калифорнии из-за шторма без электричества осталось более 160 тысяч домов-1

Разрушены многие линии электропередачи. Без электричества осталось более 160 тысяч домов. Сотни поваленных деревьев перекрыли шоссе, железные дороги и разбили машины. В некоторых местах выпало до 50 см осадков. Власти вынуждены были организовать несколько эвакуационных центров.  

В Калифорнии из-за шторма без электричества осталось более 160 тысяч домов-4

Стихия обрушилась на штат, который еще не оправился от масштабных пожаров, уничтоживших тысячи гектаров леса и сотни домов.  

# Ураганы # Фотофакт

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