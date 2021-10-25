В Калифорнии из-за шторма без электричества осталось более 160 тысяч домов

Новости США. Мощный шторм обрушился на Калифорнию. Сильные ливни и ветер, скорость которого достигала 80 км/ч, вызвали многочисленные оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушены многие линии электропередачи. Без электричества осталось более 160 тысяч домов. Сотни поваленных деревьев перекрыли шоссе, железные дороги и разбили машины. В некоторых местах выпало до 50 см осадков. Власти вынуждены были организовать несколько эвакуационных центров.