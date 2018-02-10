В Лондоне возле дворника с неба упала 10-килограммовая глыба льда
Новости Великобритании. Седьмого февраля в Лондоне глыба льда упала на дорогу возле уборщика.
По информации The Independent, предполагается, что лёд упал с одного из самолётов, которые часто летают над этой территорией.
«Я подметал улицу по другую сторону дороги, когда услышал громкий звук. Кусок льда около 10 кг свалился или с самолета, или с неба. Всё произошло очень быстро. Я не испугался, но подобное может убить. Мне повезло», – рассказал о произошедшем Сергей Мешков изданию Richmond and Twickenham Times.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Storyful News
Падение глыбы льда засняли камеры. Видео попало в сеть и привлекло внимание пользователей.
«Вероятно, он упал с самолета, как ещё это могло произойти?»,
«Тут мог бы пригодиться костюм Железного человека»,
«Странно! Во всяком случае, в целях безопасности это следует изучить!».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Storyful News
Пресс-секретарь Управления по гражданской авиации подтверждает, что лёд мог упасть с самолёта. В то же время, данный случай может быть связан с каким-либо метеорологическим феноменом.
«Ежегодно мы регистрируем около 30 случаев падения льда, хотя мы не уверены, сколько из этих инцидентов связано с самолётами», – добавил он.
Зимой 2016 года в Гродно автомобиль Renault засыпало льдом.
Глыбы были массой около килограмма – подробности здесь.