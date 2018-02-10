В Лондоне возле дворника с неба упала 10-килограммовая глыба льда

Новости Великобритании. Седьмого февраля в Лондоне глыба льда упала на дорогу возле уборщика.

По информации The Independent, предполагается, что лёд упал с одного из самолётов, которые часто летают над этой территорией.

«Я подметал улицу по другую сторону дороги, когда услышал громкий звук. Кусок льда около 10 кг свалился или с самолета, или с неба. Всё произошло очень быстро. Я не испугался, но подобное может убить. Мне повезло», – рассказал о произошедшем Сергей Мешков изданию Richmond and Twickenham Times.