Лидер движения #MeToo Кристина Гарсиа обвиняется в сексуальных домогательствах

Новости США. Лидер движения против сексуальных домогательств Кристина Гарсиа обвиняется в сексуальных домогательствах.

По сведениям Associated Press, инцидент с нарушением личного пространства произошёл после игры в софтбол в 2014 году. В январе 2018 года Даниэль Фиерро рассказал об этом случае своему начальнику Айану Кальдерону, члену Государственной Ассамблеи штата Калифорния. Мужчина сообщил руководству.

Гарсиа утверждает, что не помнит подобного, но согласилась участвовать в расследовании. По её мнению, все жалобы на сексуальные домогательства следует воспринимать всерьёз.

Комитет Ассамблеи сообщает, что у них есть восемь заявлений о сексуальных домогательствах. Имена не разглашаются.

Кристина Гарсиа является главной женского демократического комитета по природным ресурсам нижней палаты законодательного собрания штата. Обвиняемая выступает в роли лидера движения против сексуального насилия #MeToo. В декабре 2017 года Гарсиа была признана «Человеком года» по версии журнала Time в числе других «нарушителей тишины».

Осенью прошлого года в сексуальных домогательствах был обвинён Дастин Хоффман.