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В Литве стартовала президентская предвыборная кампания

12 ноября 2023 10:38
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В Литве официально началась президентская предвыборная кампания. Теперь партии могут зарегистрировать своих кандидатов, принимаются и заявки от самовыдвиженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве стартовала президентская предвыборная кампания-1

Выборы назначены на май 2024 года. Действующий глава государства Гитанас Науседа пока не сообщил, собирается ли он выдвигаться на второй срок. Литва является парламентской республикой, так что полномочия президента в стране весьма ограничены.

# Выборы # Фотофакт

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