В Литве стартовала президентская предвыборная кампания

В Литве официально началась президентская предвыборная кампания. Теперь партии могут зарегистрировать своих кандидатов, принимаются и заявки от самовыдвиженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы назначены на май 2024 года. Действующий глава государства Гитанас Науседа пока не сообщил, собирается ли он выдвигаться на второй срок. Литва является парламентской республикой, так что полномочия президента в стране весьма ограничены.