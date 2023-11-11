В регионах северной Франции введён красный уровень опасности из-за наводнений

Дожди привели к разливу местных рек, в зоне бедствия оказались как минимум 100 городов, эвакуированы несколько тысяч человек. Закрыто 200 школ и множество дорог. Самый сильный удар стихия нанесла по фермерам. Они потеряли почти весь урожай, так как под водой оказались сотни гектаров посевов. Пострадали птицефермы. Однако полный масштаб ущерба можно будет определить лишь тогда, когда сойдет вода. Местами ее уровень превысил 50 см.