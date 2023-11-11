Прямой эфир

В регионах северной Франции введён красный уровень опасности из-за наводнений

11 ноября 2023 20:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Красный уровень опасности введен в регионах северной Франции из-за масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионах северной Франции введён красный уровень опасности из-за наводнений-1

Дожди привели к разливу местных рек, в зоне бедствия оказались как минимум 100 городов, эвакуированы несколько тысяч человек. Закрыто 200 школ и множество дорог. Самый сильный удар стихия нанесла по фермерам. Они потеряли почти весь урожай, так как под водой оказались сотни гектаров посевов. Пострадали птицефермы. Однако полный масштаб ущерба можно будет определить лишь тогда, когда сойдет вода. Местами ее уровень превысил 50 см.

# Наводнение # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Варшаве прошёл марш националистов
11 ноября 2023 20:07

В Варшаве прошёл марш националистов

Глава «Газпрома»: газ даже идёт в те страны, которые отказались от него
11 ноября 2023 14:16

Глава «Газпрома»: газ даже идёт в те страны, которые отказались от него

Жозеп Боррель призвал ЕС компенсировать помощь США
11 ноября 2023 13:47

Жозеп Боррель призвал ЕС компенсировать помощь США