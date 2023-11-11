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Израильские военные заявили о захвате ключевых позиций в Газе

11 ноября 2023 20:07
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Израильская армия продолжает масштабную военную операцию против ХАМАС. ЦАХАЛ заявил о захвате его ключевых позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильские военные заявили о захвате ключевых позиций в Газе-1

Сейчас самые ожесточенные столкновения по-прежнему идут в городе Газа. Оттуда поступают сообщения о боях возле четырех главных больниц. Самая напряженная ситуация сложилась возле госпиталя «Шифа», на территории которого находятся около 15 тысяч человек, которые спасаются от бомбежек. Израиль будет ежедневно проводить четырехчасовые гуманитарные паузы на севере анклава, чтобы беженцы могли покинуть район военных действий. По последним уточненным данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 12 400 человек.

# Международная политика # Фотофакт

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