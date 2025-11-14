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В Литве назревает кризис здравоохранения — пациенты ждут приёма к врачу месяцами

14 ноября 2025 06:53
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В Литве складывается кризис в системе здравоохранения: пациенты вынуждены ждать приема к врачу месяцами, а власти обещают реформы, которые должны улучшить доступность медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В небольших городах и сельской местности медицинские услуги становятся все менее доступными, а часть больниц рискует закрыться. Ситуация в Литве отражает общую проблему прибалтийских республик: стареющее население, отток медицинских кадров за границу и ограниченные бюджеты. Власти обещают реформировать систему, но пока пациенты сталкиваются с реальностью. В ближайших планах литовского Сейма – поднять военные расходы до 5 % ВВП.

# Международная политика

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