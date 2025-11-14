Литва предлагает содержать свои дороги за счёт частных средств

Состояние литовских дорог значительно ухудшается, а денег в бюджете на решение проблемы нет. Власти предложили выход: содержать магистрали за счет частных средств. Сейм уже одобрил соответсвующую поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это означает, что частник сможет вложить собственные или заемные средства в ремонт и обслуживание, а государство будет расплачиваться в рассрочку годами. Однако критики такой инициативы считают, что эта схема приведет к появлению платных дорог. Также расширится практика дорожных сборов, поскольку частные инвесторы должны будут вернуть вложенные средства.