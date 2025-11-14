Оборонные планы Польши рушатся из-за кризиса ВПК

Оборонные планы Польши рушатся из‑за кризиса военно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране работает лишь один крупный производитель грузового военного транспорта и он не способен обеспечить запланированные объемы. При этом по ряду контрактов уже наложены штрафы – примерно на 3 миллиона долларов. Чтобы нарастить производство, в ближайшие пять лет власти намерены инвестировать в новое предприятие и расширить под сборку боевых машин еще два оборонных завода. После этого их выпуск должен вырасти до полутора тысяч единиц в год.