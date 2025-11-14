Чехия, Польша, Венгрия и Словакия оспорят взносы по миграционному пакту ЕС

Чехия, Польша, Венгрия и Словакия собираются оспорить в суде принудительные взносы по миграционному пакту ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предусматривает механизм «солидарности»: страны обязаны помогать тем государствам, которые сталкиваются с наибольшим потоком мигрантов.

В случае отказа придется платить по 20 тысяч евро за каждого непринятого переселенца. Польский премьер заявил, что страна категорически против навязывания квот и не намерена платить «штрафы» за отказ принимать мигрантов. Венгрия традиционно занимает жесткую позицию против миграционной политики ЕС, считая ее угрозой национальной безопасности. В Чехии и Словакии подчеркнули, что не хотят «чужих проблем» и будут защищать свое право самостоятельно.