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Чехия, Польша, Венгрия и Словакия оспорят взносы по миграционному пакту ЕС

14 ноября 2025 06:51
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Чехия, Польша, Венгрия и Словакия собираются оспорить в суде принудительные взносы по миграционному пакту ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предусматривает механизм «солидарности»: страны обязаны помогать тем государствам, которые сталкиваются с наибольшим потоком мигрантов.

В случае отказа придется платить по 20 тысяч евро за каждого непринятого переселенца. Польский премьер заявил, что страна категорически против навязывания квот и не намерена платить «штрафы» за отказ принимать мигрантов. Венгрия традиционно занимает жесткую позицию против миграционной политики ЕС, считая ее угрозой национальной безопасности. В Чехии и Словакии подчеркнули, что не хотят «чужих проблем» и будут защищать свое право самостоятельно.

# Международная политика

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