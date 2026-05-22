Жители Гренландии вышли на антиамериканские протесты

На улицы вышли сотни жителей. Они уверены: открытие расширенной дипмиссии – это очередной шаг Вашингтона к установлению полного контроля над островом. Жители автономии опасаются реализации планов Дональда Трампа по покупке Гренландии. На этом фоне местное правительство заявило о достижении прогресса в важных переговорах о будущих территориях из-за угроз аннексии со стороны США, добавив, что этот гигантский остров принадлежит его народу и никогда не будет продан.

Что касается жителей Гренландии, я думаю, это очень колониалистская риторика о покупке этого места, о чем часто говорит Трамп. Очень неприятно сознавать, что он думает о людях как о товаре или продукте, как о чем-то, что можно купить и продать. Очень неприятно это наблюдать, и я думаю, что эта безжалостная риторика, где военные действия не исключаются, также является совершенно дикой и безжалостной по отношению к людям, которые здесь живут, к детям, ко всем, кто считает это своей страной.

В начале года Белый дом открыто заявил, что рассматривает покупку Гренландии, вплоть до применения военной силы. Это вызвало шок у европейских союзников по НАТО. Дональд Трамп считает остров с населением в 57 тысяч человек ключевым плацдармом для противостояния России и Китаю в Арктике. Сейчас у Пентагона в Гренландии есть только один официальный объект – авиабаза. Однако Вашингтон явно намерен расширить здесь свое военное присутствие. Это и спровоцировало масштабные протесты местного населения.