В Латвии разрушили советский памятник. Вандалы украли пушку

Новости Латвия. В центре латвийского Екабпилса неизвестные разрушили советский памятник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вандалы украли противотанковую пушку и разбросали возложенные к постаменту цветы. Вокруг мемориала остались следы трактора.

Разрушенный памятник установлен рядом с братской могилой, в которой похоронены три советских воина. Они погибли в августе 1944 года во время Великой Отечественной войны. Среди них белорус – полковник Гавриил Шарикалов. Инцидент вызвал волну осуждения. Однако есть и те, кто положительно оценил действия вандалов. В их числе депутаты Нацобъединения страны.