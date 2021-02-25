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В Латвии разрушили советский памятник. Вандалы украли пушку

25 февраля 2021 12:28
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Новости Латвия. В центре латвийского Екабпилса неизвестные разрушили советский памятник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вандалы украли противотанковую пушку и разбросали возложенные к постаменту цветы. Вокруг мемориала остались следы трактора.

В Латвии разрушили советский памятник. Вандалы украли пушку-1

Разрушенный памятник установлен рядом с братской могилой, в которой похоронены три советских воина. Они погибли в августе 1944 года во время Великой Отечественной войны. Среди них белорус – полковник Гавриил Шарикалов. Инцидент вызвал волну осуждения. Однако есть и те, кто положительно оценил действия вандалов. В их числе депутаты Нацобъединения страны.

# Великая Отечественная война # Гавриил Шарикалов # Фотофакт

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