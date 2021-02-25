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Крупнейшую партию кокаина изъяли в Европе. 23 тонны наркотика везли в Нидерланды

25 февраля 2021 09:46
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В Европе изъята крупнейшая партия кокаина весом свыше 23 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшую партию кокаина изъяли в Европе. 23 тонны наркотика везли в Нидерланды-1

Опасный груз, стоимость которого оценивается в более чем миллиард евро, обнаружили в портах бельгийского Антверпена и немецкого Гамбурга в рамках спецоперации трех стран. Наркотики, спрятанные в контейнерах, прибыли из Панамы и Парагвая. Конечным пунктом контрабанды должны были стать Нидерланды. В ходе расследования задержан 28-летний голландец. Именно он был зарегистрирован как получатель контейнеров.

Крупнейшую партию кокаина изъяли в Европе. 23 тонны наркотика везли в Нидерланды-4

Эта партия – рекорд для Европы. Никогда раньше в регионе не изымали столько кокаина за одну операцию.

# Наркотики # Фотофакт

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