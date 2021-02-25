Крупнейшую партию кокаина изъяли в Европе. 23 тонны наркотика везли в Нидерланды

Опасный груз, стоимость которого оценивается в более чем миллиард евро, обнаружили в портах бельгийского Антверпена и немецкого Гамбурга в рамках спецоперации трех стран. Наркотики, спрятанные в контейнерах, прибыли из Панамы и Парагвая. Конечным пунктом контрабанды должны были стать Нидерланды. В ходе расследования задержан 28-летний голландец. Именно он был зарегистрирован как получатель контейнеров.