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В Латвии разрушили часть «Кургана Дружбы». На нём было выбито послание беречь мир

29 октября 2022 07:38
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Пока Беларусь помнит и оберегает историю, наши европейские соседи настойчиво продолжают ее уничтожать. Вопреки здравому смыслу памятник «Курган Дружбы», расположенный на границе Латвии, России и Беларуси, демонтирован с латвийской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Риге никак не комментируют произошедшее.

В Латвии разрушили часть «Кургана Дружбы». На нём было выбито послание беречь мир-1

На мемориальных плитах были выбиты обращения партизан Великой Отечественной войны, послания своим детям и внукам на трех языках с просьбой беречь мир и взаимопонимание между народами. «Курган Дружбы» более 60-ти лет являлся символом совместной борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы войны. Теперь со стороны Латвии он уничтожен тяжелой техникой.

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

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