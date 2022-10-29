В Латвии разрушили часть «Кургана Дружбы». На нём было выбито послание беречь мир

Пока Беларусь помнит и оберегает историю, наши европейские соседи настойчиво продолжают ее уничтожать. Вопреки здравому смыслу памятник «Курган Дружбы», расположенный на границе Латвии, России и Беларуси, демонтирован с латвийской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Риге никак не комментируют произошедшее.

На мемориальных плитах были выбиты обращения партизан Великой Отечественной войны, послания своим детям и внукам на трех языках с просьбой беречь мир и взаимопонимание между народами. «Курган Дружбы» более 60-ти лет являлся символом совместной борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы войны. Теперь со стороны Латвии он уничтожен тяжелой техникой.