Депутаты Сейма Литвы предложили перевести жителей страны на удаленную работу

Так можно сэкономить тысячи литров горючего из-за высоких цен на топливо. В дополнение к этой инициативе Правительство планирует временно снизить акциз на дизель – Сейм рассмотрит вопрос на этой неделе. Если поправки примут, цена за литр снизится на 6 евроцентов.