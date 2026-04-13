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Депутаты Сейма Литвы предложили перевести жителей страны на удаленную работу

13 апреля 2026 06:54
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Депутаты Сейма Литвы предложили перевести жителей страны на удаленную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Сейма Литвы предложили перевести жителей страны на удаленную работу-2

Так можно сэкономить тысячи литров горючего из-за высоких цен на топливо. В дополнение к этой инициативе Правительство планирует временно снизить акциз на дизель – Сейм рассмотрит вопрос на этой неделе. Если поправки примут, цена за литр снизится на 6 евроцентов.

# Новости Литвы

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