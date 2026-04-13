Мощный шторм обрушился на восточные провинции Китая

Проливные дожди, ураганный ветер и град оставили после себя серьезные разрушения – сотни домов повреждены, линии электропередачи оборваны, а отдельные участки дорог затоплены – из-за этого нарушилось движение транспорта. Сильнее всего стихия ударила по фермерам – градины диаметром 4-5 сантиметров уничтожили часть урожая, особенно пострадали чайные плантации и саженцы плодовых деревьев. Многие теплицы разрушены. Местные власти призвали жителей быть предельно осторожными.