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Мощный шторм обрушился на восточные провинции Китая

13 апреля 2026 07:30
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На востоке Китая мощная непогода нарушила привычный ритм жизни нескольких провинций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный шторм обрушился на восточные провинции Китая-2

Проливные дожди, ураганный ветер и град оставили после себя серьезные разрушения – сотни домов повреждены, линии электропередачи оборваны, а отдельные участки дорог затоплены – из-за этого нарушилось движение транспорта. Сильнее всего стихия ударила по фермерам – градины диаметром 4-5 сантиметров уничтожили часть урожая, особенно пострадали чайные плантации и саженцы плодовых деревьев. Многие теплицы разрушены. Местные власти призвали жителей быть предельно осторожными.

# Китай

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