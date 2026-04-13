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Великобритания разрабатывает новый оборонный план

13 апреля 2026 06:55
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Великобритания готовится к возможной войне: Министерство обороны разрабатывает новый план действий на случай военной угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания разрабатывает новый оборонный план-2

Документ затронет все институты – от армии и полиции до больниц и промышленности. Особое внимание уделят готовность электростанций, водопровода и общественного транспорта не к стихийным бедствиям, а к нападению противника. В ведомстве пояснили – десятилетия затишья закончились, и стране нужно восстановить устойчивость.

# Великобритания

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