Великобритания разрабатывает новый оборонный план

Великобритания готовится к возможной войне: Министерство обороны разрабатывает новый план действий на случай военной угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ затронет все институты – от армии и полиции до больниц и промышленности. Особое внимание уделят готовность электростанций, водопровода и общественного транспорта не к стихийным бедствиям, а к нападению противника. В ведомстве пояснили – десятилетия затишья закончились, и стране нужно восстановить устойчивость.