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В Латвии наличие счёта в российском банке грозит уголовным преследованием

22 декабря 2025 05:53
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В Латвии наличие счета в российском банке грозит уголовной ответственностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии наличие счёта в российском банке грозит уголовным преследованием-2

Тысячи российских пенсионеров проживают в Латвии. Часть из них месяцами не получает выплаты из-за отказа европейских банков делать переводы. Альтернативой становится аккаунт в российском банке. Но даже простое обслуживание такого счета трактуется как финансовая помощь подсанкционной структуре. За это в законодательстве Латвии предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 12 лет.

# Латвия

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