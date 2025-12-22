В Латвии наличие счёта в российском банке грозит уголовным преследованием

Тысячи российских пенсионеров проживают в Латвии. Часть из них месяцами не получает выплаты из-за отказа европейских банков делать переводы. Альтернативой становится аккаунт в российском банке. Но даже простое обслуживание такого счета трактуется как финансовая помощь подсанкционной структуре. За это в законодательстве Латвии предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 12 лет.