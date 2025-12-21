Дубль Пинчука помог. Минское «Динамо» разгромило «Ладу» в матче КХЛ

В матче очередного чемпионата КХЛ минское «Динамо» со счетом 7:2 одержало крупную победу над тольяттинской «Ладой».

В составе хозяев дублем отметился Виталий Пинчук, на свой счет по шайбе также записали Илья Усов, Даниил Липский, Роберт Хэмилтон, Сэм Энэс, Сергей Кузнецов. У гостей шайбы забросили Никита Михайлов и Андрей Чивилёв.

Эта игра была 100-й в КХЛ для главного тренера «Лады» Павла Десяткова. Защитник из Канады Ксавье Улле отметился голом и достиг отметки в 50 очков в лиге.

«Динамо» (51 очко) находится на втором месте в Западной конференции, а «Лада» (25 очков) – на предпоследнем, 10-м. В последующих матчах минчане 23 декабря примут московское «Динамо», а «Лада» 25 декабря сыграет дома с челябинским «Трактором».

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