В Латвии начались учения НАТО «Серебряная стрела – 2022»

НАТО продолжает наращивать военную мощь на Востоке. В Латвии начались очередные учения Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах примут участие более 4 000 военнослужащих из восьми стран. В том числе из США, Дании, Франции, Великобритании и Германии, а также боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии. В ходе учений будут задействованы самолеты союзных Вооруженных сил и военная техника.