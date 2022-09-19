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В Латвии начались учения НАТО «Серебряная стрела – 2022»

19 сентября 2022 14:08
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НАТО продолжает наращивать военную мощь на Востоке. В Латвии начались очередные учения Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии начались учения НАТО «Серебряная стрела – 2022»-1

В маневрах примут участие более 4 000 военнослужащих из восьми стран. В том числе из США, Дании, Франции, Великобритании и Германии, а также боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии. В ходе учений будут задействованы самолеты союзных Вооруженных сил и военная техника.

В Латвии начались учения НАТО «Серебряная стрела – 2022»-4

Цель маневров «Серебряная стрела – 2022» – улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран НАТО при совместных операциях, а также планирование и проведение наступательных и оборонительных операций. Учения продлятся до 30 сентября.

# НАТО # Фотофакт

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