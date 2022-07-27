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В Латвии электричество подорожает на 65%

27 июля 2022 13:58
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В Латвии счета за электричество подорожают в среднем на 65 %. Об этом 27 июля заявили в крупнейшей энергетической компании страны. Конкретные суммы в жировках будут зависеть от условий договора, но пересмотреть свой бюджет придется всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии электричество подорожает на 65%-1

Решение о повышении тарифов, разумеется, связано с ростом стоимости энергоресурсов, в результате чего по всей Европе взлетели цены на электричество. И правительство тут бессильно, а жителям Латвии просто надо учиться экономить.

В Латвии электричество подорожает на 65%-4

Срочно искать способы снизить потребление электричества приходится и некогда благополучной Германии. Все больше городов уходит в блэкаут – там по ночам стали отключать подсветку фасадов исторических зданий. Приглушены уличные фонари, также перестали работать фонтаны.

# Экономический кризис # Фотофакт

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