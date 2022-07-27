В Латвии электричество подорожает на 65%

В Латвии счета за электричество подорожают в среднем на 65 %. Об этом 27 июля заявили в крупнейшей энергетической компании страны. Конкретные суммы в жировках будут зависеть от условий договора, но пересмотреть свой бюджет придется всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о повышении тарифов, разумеется, связано с ростом стоимости энергоресурсов, в результате чего по всей Европе взлетели цены на электричество. И правительство тут бессильно, а жителям Латвии просто надо учиться экономить.