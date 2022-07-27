Мощное землетрясение на Филиппинах – 4 человека погибли, более 60 ранены

Новости Филиппин. Четыре человека погибли при мощном землетрясении на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 60 получили ранения.

Сильные толчки ощущались почти во всех районах страны, в том и числе и в столице Маниле, которая находилась в 300 километрах от эпицентра. Повреждено несколько мостов, множество шоссе и более 200 зданий. В наиболее пострадавшие районы отправится правительственная комиссия, чтобы оценить масштабы разрушений и нанесенный стихией ущерб.