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В Крыму выявили множество нарушений при передаче полуострова УССР

23 декабря 2023 10:22
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В 1954 году Крым был присоединен к Украинской ССР с нарушениями многих законов СССР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Он отмечает, что передача Крыма была произведена вопреки действовавшему тогда закону. В сентябре рабочей группой крымского парламента подготовлен запрос в Конституционный суд о несоответствии конституции закона СССР 1954 года о передаче Крыма Украине. По мнению сопредседателя группы Сергея Трофимова, это случилось с серьезными нарушениями трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

# Международная политика

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