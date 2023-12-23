В Крыму выявили множество нарушений при передаче полуострова УССР

В 1954 году Крым был присоединен к Украинской ССР с нарушениями многих законов СССР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Он отмечает, что передача Крыма была произведена вопреки действовавшему тогда закону. В сентябре рабочей группой крымского парламента подготовлен запрос в Конституционный суд о несоответствии конституции закона СССР 1954 года о передаче Крыма Украине. По мнению сопредседателя группы Сергея Трофимова, это случилось с серьезными нарушениями трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.