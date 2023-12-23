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Лучи станут прямыми – президент Кыргызстана подписал закон об изменении флага страны

23 декабря 2023 08:04
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Президент Кыргызстана подписал закон об изменении государственного флага страны. Согласно документу, волнообразные лучи, расположенные на одном из главных символов государства, станут прямыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучи станут прямыми – президент Кыргызстана подписал закон об изменении флага страны-1

По мнению инициаторов нововведения, волнообразные линии напоминают подсолнух, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В свою очередь прямые вызывают ассоциации с солнцем. Обновленный вариант флага вызвал бурное обсуждение в интернете. Многие пользователи соцсетей раскритиковали изменение госсимвола.

# Международная политика

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