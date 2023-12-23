Лучи станут прямыми – президент Кыргызстана подписал закон об изменении флага страны

Президент Кыргызстана подписал закон об изменении государственного флага страны. Согласно документу, волнообразные лучи, расположенные на одном из главных символов государства, станут прямыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению инициаторов нововведения, волнообразные линии напоминают подсолнух, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В свою очередь прямые вызывают ассоциации с солнцем. Обновленный вариант флага вызвал бурное обсуждение в интернете. Многие пользователи соцсетей раскритиковали изменение госсимвола.