В Татарстане зафиксировали необычные явление: регион накрыл розовый туман

Предновогоднее чудо. Необычное явление зафиксировали в Татарстане. Регион окутал туман розового цвета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предновогоднее чудо. Необычное явление зафиксировали в Татарстане. Регион окутал туман розового цвета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди поспешили запечатлеть увиденное и поделиться кадрами в интернет-пространстве. Там уже прозвали Татарстан Барбилендом. Впрочем, ученые смогли объяснить это с научной точки зрения. Как рассказали эксперты, такой туман появился из-за смешанных осадков и температуры на 12 градусов выше климатической нормы.