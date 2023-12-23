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В Татарстане зафиксировали необычные явление: регион накрыл розовый туман

23 декабря 2023 08:04
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Предновогоднее чудо. Необычное явление зафиксировали в Татарстане. Регион окутал туман розового цвета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Татарстане зафиксировали необычные явление: регион накрыл розовый туман-1

Люди поспешили запечатлеть увиденное и поделиться кадрами в интернет-пространстве. Там уже прозвали Татарстан Барбилендом. Впрочем, ученые смогли объяснить это с научной точки зрения. Как рассказали эксперты, такой туман появился из-за смешанных осадков и температуры на 12 градусов выше климатической нормы.

# Природные явления

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