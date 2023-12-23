В Татарстане зафиксировали необычные явление: регион накрыл розовый туман

Люди поспешили запечатлеть увиденное и поделиться кадрами в интернет-пространстве. Там уже прозвали Татарстан Барбилендом. Впрочем, ученые смогли объяснить это с научной точки зрения. Как рассказали эксперты, такой туман появился из-за смешанных осадков и температуры на 12 градусов выше климатической нормы.