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В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 60 дней

19 мая 2023 06:31
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В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 60 дней. Накануне действие предыдущих договоренностей закончилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 60 дней-1

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что российской стороной принято решение продолжить Черноморскую сделку. Тем не менее результат переговоров с участием представителей Турции, Украины и ООН Песков назвал относительным. Как подчеркнули в российском МИДе, перекосы в исполнении зерновой сделки нужно устранить как можно скорее. 

# Международная политика # Фотофакт

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