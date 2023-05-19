В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 60 дней. Накануне действие предыдущих договоренностей закончилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что российской стороной принято решение продолжить Черноморскую сделку. Тем не менее результат переговоров с участием представителей Турции, Украины и ООН Песков назвал относительным. Как подчеркнули в российском МИДе, перекосы в исполнении зерновой сделки нужно устранить как можно скорее.