Аграрии Латвии предлагают объявить ЧС в молочной отрасли – сейчас они работают в убыток

Производители продают молоко ниже себестоимости, а шансов выжить в подобных условиях у аграриев страны нет, подвел итоги председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций. Сегодня кризис угрожает будущему существованию молочной отрасли в целом, в связи с чем фермеры призывают ввести чрезвычайную ситуацию и срочно принять меры для решения вопроса. Аграрии предлагают освободить их от уплаты налога на недвижимость, чтобы хоть как-то сбалансировать расходы и доходы в нынешней экономической ситуации.