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Аграрии Латвии предлагают объявить ЧС в молочной отрасли – сейчас они работают в убыток

18 мая 2023 19:58
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Новости Латвии. В молочной отрасли Латвии хотят объявить чрезвычайную ситуацию. С февраля фермеры вынуждены работать в убыток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Аграрии Латвии предлагают объявить ЧС в молочной отрасли – сейчас они работают в убыток-1

Производители продают молоко ниже себестоимости, а шансов выжить в подобных условиях у аграриев страны нет, подвел итоги председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций. Сегодня кризис угрожает будущему существованию молочной отрасли в целом, в связи с чем фермеры призывают ввести чрезвычайную ситуацию и срочно принять меры для решения вопроса. Аграрии предлагают освободить их от уплаты налога на недвижимость, чтобы хоть как-то сбалансировать расходы и доходы в нынешней экономической ситуации. 

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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