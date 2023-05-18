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Множество стран Европы столкнулось с продовольственной инфляцией

18 мая 2023 19:59
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В Европе действия политиков привели к печальным для жителей последствиям. Семь стран столкнулись с продовольственной инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Множество стран Европы столкнулось с продовольственной инфляцией-1

В числе лидеров по росту цен Словакия, за ней Польша, Германия и Британия. Выше 20 % продовольственная инфляция зафиксирована в прибалтийских странах и Румынии. И если для экономистов это всего лишь цифры, то для жителей подобные показатели – настоящий ужас. Пока политики делают выбор в пользу интересов западных партнеров, европейцы вынуждены опустошать карманы. 

# Экономический кризис # Фотофакт

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