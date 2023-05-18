Множество стран Европы столкнулось с продовольственной инфляцией

В Европе действия политиков привели к печальным для жителей последствиям. Семь стран столкнулись с продовольственной инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе лидеров по росту цен Словакия, за ней Польша, Германия и Британия. Выше 20 % продовольственная инфляция зафиксирована в прибалтийских странах и Румынии. И если для экономистов это всего лишь цифры, то для жителей подобные показатели – настоящий ужас. Пока политики делают выбор в пользу интересов западных партнеров, европейцы вынуждены опустошать карманы.