Прямой эфир

Инфляция в ЕС продолжает расти – скоро превысит 7%

19 мая 2023 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уровень инфляции в еврозоне продолжает расти. Средний показатель вскоре превысит 7 %, прогнозируют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это плохая новость, как для фондовых рынков, так и для финансовой системы в целом.  

Инфляция в ЕС продолжает расти – скоро превысит 7%-1

В частности, материальные трудности грозят Франции, которая является крупнейшей экономикой валютного союза. Тем не менее там уровень инфляции стремительно растет. Так же, как в Испании и Италии, где специалисты снова фиксируют увеличение потребительских цен. Власти Пятой республики пытаются сдержать продовольственную инфляцию. Переговоры о снижении цен уже провели с крупнейшими производителями продуктов питания и предметов первой необходимости. Эксперты диалог правительства и бизнесменов оценили положительно и даже спрогнозировали снижение стоимости товаров. А вот доверие французов заслужить будет куда сложнее.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Множество стран Европы столкнулось с продовольственной инфляцией
18 мая 2023 19:59

Множество стран Европы столкнулось с продовольственной инфляцией

Аграрии Латвии предлагают объявить ЧС в молочной отрасли – сейчас они работают в убыток
18 мая 2023 19:58

Аграрии Латвии предлагают объявить ЧС в молочной отрасли – сейчас они работают в убыток

Австралийцы стали переходить на электрокары и неожиданно столкнулись сразу с двумя проблемами
18 мая 2023 19:58

Австралийцы стали переходить на электрокары и неожиданно столкнулись сразу с двумя проблемами