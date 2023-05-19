Инфляция в ЕС продолжает расти – скоро превысит 7%

Уровень инфляции в еврозоне продолжает расти. Средний показатель вскоре превысит 7 %, прогнозируют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это плохая новость, как для фондовых рынков, так и для финансовой системы в целом.

В частности, материальные трудности грозят Франции, которая является крупнейшей экономикой валютного союза. Тем не менее там уровень инфляции стремительно растет. Так же, как в Испании и Италии, где специалисты снова фиксируют увеличение потребительских цен. Власти Пятой республики пытаются сдержать продовольственную инфляцию. Переговоры о снижении цен уже провели с крупнейшими производителями продуктов питания и предметов первой необходимости. Эксперты диалог правительства и бизнесменов оценили положительно и даже спрогнозировали снижение стоимости товаров. А вот доверие французов заслужить будет куда сложнее.