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В Кремле осудили заявление Блинкена о гибели президента Ирана Раиси

22 мая 2024 13:41
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Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена по поводу выигрыша народа Ирана от гибели президента страны Эбрахима Раиси является хамским. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Говоря по сути, – хамское заявление в отношении целого народа», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков рассказал, что пока не ознакомился высказыванием Блинкена в оригинале, однако ему трудно поверить, что подобное «неловкое заявление» могло быть сделано высокопоставленным представителем США.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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