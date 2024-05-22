В Кремле осудили заявление Блинкена о гибели президента Ирана Раиси

Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена по поводу выигрыша народа Ирана от гибели президента страны Эбрахима Раиси является хамским. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Говоря по сути, – хамское заявление в отношении целого народа», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков рассказал, что пока не ознакомился высказыванием Блинкена в оригинале, однако ему трудно поверить, что подобное «неловкое заявление» могло быть сделано высокопоставленным представителем США.