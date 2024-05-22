Варшава намерена увеличить число военнослужащих на восточной границе – министр обороны Польши

Польские власти продолжают пугать себя военной угрозой, которая, по их мнению, исходит от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И от страха продолжают принимать решения, от которых становится уже страшно самим полякам. Так, сегодня, 22 мая, стало известно, что Варшава намерена увеличить число военнослужащих на восточной границе.

Это заявление сделал польский министр обороны, выступая в Сейме. Насколько вырастет количество солдат у рубежей Беларуси, он не сообщил. Но сказал, что они будут вооружены и оснащены самым современным оборудованием. На что будет выделено 20 миллионов долларов.

Владислав Косиняк-Камыш, м инистр н ациональной о бороны Польши: Мы готовы увеличить военное присутствие на польско-белорусской границе. Мы защитим польскую границу. Полиция и пограничная служба будут поддержаны и оснащены еще лучшим оборудованием. На содержание контингента, который там расположится, в этом году выделено 75 миллионов злотых.

Это заявление глава военного ведомства сделал буквально спустя несколько дней после того, как премьер страны Дональд Туск сообщил о начале реализации проекта по укреплению границы с Беларусью «Восточный щит», который предусматривает строительство новых укреплений, заборов и даже изменение рельефа местности. На что будет потрачено 10 миллиардов злотых: это приблизительно 2,5 миллиарда долларов. Комментируя этот план национальной обороны, министр особо подчеркнул, что при его реализации будут использованы новые технологии.

Это будут не только железобетонные ежи или частоколы, но и современные системы мониторинга, разведки, борьбы с дронами. Они будут расположены на 400 километрах границы, особенно с Беларусью.