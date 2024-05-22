В Тегеране прошла церемония прощания с президентом Раиси

В Тегеране прощаются с погибшим президентом Эбрахимом Раиси и другими жертвами крушения вертолета. По данным информационных агентств Ирана, в церемонии принимают участие около 40 иностранных делегаций, в том числе из Беларуси. Ее возглавляет глава МИД нашей страны Сергей Алейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попрощаться с Раиси в столице Ирана собрались десятки тысяч человек. Каждый из них пытался как можно ближе подойти к похоронной процессии, чтобы прикоснуться к гробу с телом президента. Официальную церемонию открыл молитвой верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. После траурная процессия прошла через центр Тегерана. Погребение президента Ирана состоится завтра, 23 мая, в его родном городе Мешхед, в мавзолее имама Резы. Это центр паломничества и один из главных священных городов мусульман-шиитов, которые составляют большинство населения страны.