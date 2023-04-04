В Конго при сходе оползня погибли более 20 человек

Более 20 человек, среди них – 14 детей погибли при сходе оползня в Демократической Республике Конго. Еще несколько человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громадный слой земли накрыл берег реки, на котором в это время находились жители трех деревень. На помощь поспешили свидетели ЧП, но не имея необходимых инструментов и оборудования, они не смогли никого спасти. А экстренные службы прибыли слишком поздно. Сейчас на месте трагедии идет поиск пропавших.