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В Конго при сходе оползня погибли более 20 человек

04 апреля 2023 08:42
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Более 20 человек, среди них – 14 детей погибли при сходе оползня в Демократической Республике Конго. Еще несколько человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конго при сходе оползня погибли более 20 человек-1

Громадный слой земли накрыл берег реки, на котором в это время находились жители трех деревень. На помощь поспешили свидетели ЧП, но не имея необходимых инструментов и оборудования, они не смогли никого спасти. А экстренные службы прибыли слишком поздно. Сейчас на месте трагедии идет поиск пропавших.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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