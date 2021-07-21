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В Колумбии правоохранители жёстко разогнали протестный марш

21 июля 2021 14:54
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Новости Колумбии. Жестким разгоном завершился очередной протестный марш в Колумбии. Выступая против налоговой реформы, на улицы более чем 20 департаментов страны вышли тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии правоохранители жёстко разогнали протестный марш-1

Поначалу мирные акции в итоге переросли в столкновения. В Боготе демонстранты бросали в полицейских камни. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы. В нескольких городах к активистам присоединились вандалы. Они нападали на полицейские патрули, громили автобусы, магазины и банкоматы.

В Колумбии правоохранители жёстко разогнали протестный марш-4

В результате беспорядков пострадали более 20 правоохранителей, свыше 20 человек задержаны. Антиправительственные протесты в Колумбии не утихают с конца апреля. Поводом для митингов стала налоговая реформа. Теперь же демонстранты выступают против полицейского насилия и социального неравенства.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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