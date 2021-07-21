В Колумбии правоохранители жёстко разогнали протестный марш

Новости Колумбии. Жестким разгоном завершился очередной протестный марш в Колумбии. Выступая против налоговой реформы, на улицы более чем 20 департаментов страны вышли тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Жестким разгоном завершился очередной протестный марш в Колумбии. Выступая против налоговой реформы, на улицы более чем 20 департаментов страны вышли тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поначалу мирные акции в итоге переросли в столкновения. В Боготе демонстранты бросали в полицейских камни. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы. В нескольких городах к активистам присоединились вандалы. Они нападали на полицейские патрули, громили автобусы, магазины и банкоматы.
В результате беспорядков пострадали более 20 правоохранителей, свыше 20 человек задержаны. Антиправительственные протесты в Колумбии не утихают с конца апреля. Поводом для митингов стала налоговая реформа. Теперь же демонстранты выступают против полицейского насилия и социального неравенства.