В Финляндии заявили о начале четвёртой волны пандемии

Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за минувшую неделю на 12 %, а количество летальных исходов на 1 %. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всплеск заражений в ряде стран связан с медленной вакцинацией и распространением дельта-штамма вируса. Мутацию, впервые обнаруженную в Индии, уже выявили в 124 странах.

Из-за «дельты» на карантин закрывают штат Южная Австралия. Регион стал третьим в стране с подобными ограничениями. В Финляндии между тем заявили о начале четвертой волны пандемии.