В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку

Новости Бельгии. Массовая голодовка в центре Брюсселя. Более 450 мигрантов отказались от пищи, чтобы добиться внимания властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бастующие проживают в Бельгии много лет, но так и не получили документы.

В основном это выходцы из Северной Африки. Они заполонили католическую церковь и отказываются уходить. В одной части храма расположились десятки мужчин, за перегородкой – женщины. Некоторые отказались не только от еды, но и от воды, что привело к ухудшению их состояния. У храма дежурят машины скорой помощи.