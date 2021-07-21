Поливают водой прямо с крыши движущегося поезда. Как в США спасаются от масштабных пожаров?

Новости США. США охвачены лесными пожарами. В Калифорнии спасатели поливают железнодорожные пути водой прямо с крыши движущегося поезда. Таким образом они пытаются защитить рельсы и прилегающую территорию от сильнейшего пожара «Дикси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд принадлежит американской компании, владеющей самой большой сетью железных дорог в стране. В ее распоряжении также около 50 цистерн, которые вмещают более 80 тысяч литров воды. ​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей