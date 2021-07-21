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Поливают водой прямо с крыши движущегося поезда. Как в США спасаются от масштабных пожаров?

21 июля 2021 11:40
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Новости США. США охвачены лесными пожарами. В Калифорнии спасатели поливают железнодорожные пути водой прямо с крыши движущегося поезда. Таким образом они пытаются защитить рельсы и прилегающую территорию от сильнейшего пожара «Дикси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поливают водой прямо с крыши движущегося поезда. Как в США спасаются от масштабных пожаров?-1

Поезд принадлежит американской компании, владеющей самой большой сетью железных дорог в стране. В ее распоряжении также около 50 цистерн, которые вмещают более 80 тысяч литров воды.

​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей

Поливают водой прямо с крыши движущегося поезда. Как в США спасаются от масштабных пожаров?-4

Площадь возгораний на западе США уже превысила 500 тысяч гектаров. Огнем охвачены 13 штатов.

# Пожар # Фотофакт

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