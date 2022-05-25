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В КНДР провели очередные ракетные испытания. Снаряды упали в Японское море

25 мая 2022 13:57
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Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Там запустили три баллистические ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пролетели от 300 до 750 километров, после чего упали в Японское море.

В КНДР провели очередные ракетные испытания. Снаряды упали в Японское море-1

По информации СМИ Южной Кореи, предположительно Пхеньян испытал «оборудование для детонации» в рамках подготовки к ядерному испытанию. Это очень встревожило не только Сеул. О недопустимости таких запусков заявили в Токио и Вашингтоне. Кроме того, Южная Корея и США провели ответные пуски. Заявляется, что эти шаги со стороны двух стран были предприняты для «предотвращения дальнейших провокаций».

# Международная политика # Фотофакт

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