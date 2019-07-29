В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека

Новости США. На одном из крупнейших фестивалей еды в Калифорнии произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами нападения в городе Гилрой стали 3 человека. Еще 15 находятся в больнице с различными ранениями. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в преступлении, однако позже стало известно, что он скончался.