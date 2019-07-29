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В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека

29 июля 2019 08:31
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Новости США. На одном из крупнейших фестивалей еды в Калифорнии произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека-1

Жертвами нападения в городе Гилрой стали 3 человека. Еще 15 находятся в больнице с различными ранениями. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в преступлении, однако позже стало известно, что он скончался.

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека-4

Полиция предполагает, что у нападавшего были сообщники. Сейчас ведутся их поиски.

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека-7

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека-9

В Калифорнии на одном из крупнейших фестивалей произошла стрельба. Погибли 3 человека-11

# Стрельба в США # Фотофакт

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