В Китае шесть воспитательниц детсада подняли автомобиль, чтобы помочь мужчине

Новости Китая. Утром 23 июня в китайском уезде Гуань провинции Хэбэй шесть воспитательниц детского сада подняли автомобиль, чтобы освободить придавленного человека.

Как сообщает Yanzhao Metropolis Daily, водитель машины не заметил сидевшего на корточках 50-летнего мужчину, а гражданин разговаривал по телефону и не обратил внимание, что в его сторону едет транспортное средство. Автомобиль наехал на человека и придавил ему ногу.

Крик пострадавшего услышали воспитательницы находившегося поблизости детского сада. Не прошло и 20 секунд, как шесть женщин в оранжевой униформе подбежали к машине, приподняли её и отодвинули.

«Я горд, что у нас такие отзывчивые воспитатели. Они являются настоящими примерами для подражания детям нашего учебного заведения», – приводит издание слова директора учреждения.

Прибывшие медработники сказали, что у мужчины сломана нога. Пострадавшего госпитализировали.

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