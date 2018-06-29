В Нигерии на трассе взорвался нефтевоз: погибли 10 человек, более 50 машин сгорели

Новости Нигерии. Крупное ЧП на трассе в нигерийском Лагосе: нефтевоз врезался в авто, после чего произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нигерии. Крупное ЧП на трассе в нигерийском Лагосе: нефтевоз врезался в авто, после чего произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горючая жидкость разлилась по дороге и другим машинам. Огнем были охвачены более полусотни транспортных средств, среди которых оказались пять автобусов и два грузовика. Масштабное возгорание привело к гибели десяти человек, еще около пяти госпитализированы с сильнейшими ожогами.
На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, у нефтевоза отказали тормоза.