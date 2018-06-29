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В Нигерии на трассе взорвался нефтевоз: погибли 10 человек, более 50 машин сгорели

29 июня 2018 16:06
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Новости Нигерии. Крупное ЧП на трассе в нигерийском Лагосе: нефтевоз врезался в авто, после чего произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нигерии на трассе взорвался нефтевоз: погибли 10 человек, более 50 машин сгорели-1

Горючая жидкость разлилась по дороге и другим машинам. Огнем были охвачены более полусотни транспортных средств, среди которых оказались пять автобусов и два грузовика. Масштабное возгорание привело к гибели десяти человек, еще около пяти госпитализированы с сильнейшими ожогами.

В Нигерии на трассе взорвался нефтевоз: погибли 10 человек, более 50 машин сгорели-4

На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, у нефтевоза отказали тормоза.

# Авария # Фотофакт

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