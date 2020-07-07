В Китае при падении автобуса в воду погиб 21 человек

Новости Китая. Число погибших в результате падения автобуса в водохранилище в Китае возросло до 21. Ещё 15 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных СМИ, среди пассажиров автобуса были старшеклассники, которые возвращались домой после сдачи Единого государственного экзамена для поступления в университеты.

Напомним, транспортное средство съехало с полосы движения, пересекло дорогу и, врезавшись в отбойник, рухнуло в воду. Сколько всего пассажиров находилось в салоне в момент аварии, пока неизвестно. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается. Для расследования причин инцидента в район ЧП направлена специальная комиссия.