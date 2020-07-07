На Кубе произошёл взрыв на складе боеприпасов

Новости Кубы. Свыше тысячи человек эвакуировали на Кубе из-за взрывов на складе боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. Свыше тысячи человек эвакуировали на Кубе из-за взрывов на складе боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл на охраняемой базе в восточной провинции Ольгин. По какой причине снаряды сдетонировали, предстоит выяснить специалистам. По некоторой информации, взрывам предшествовал пожар.
Согласно данным местных СМИ, в результате ЧП пострадали 13 человек.