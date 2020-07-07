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На Кубе произошёл взрыв на складе боеприпасов

07 июля 2020 11:53
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Новости Кубы. Свыше тысячи человек эвакуировали на Кубе из-за взрывов на складе боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе произошёл взрыв на складе боеприпасов -1

Инцидент произошёл на охраняемой базе в восточной провинции Ольгин. По какой причине снаряды сдетонировали, предстоит выяснить специалистам. По некоторой информации, взрывам предшествовал пожар.

На Кубе произошёл взрыв на складе боеприпасов -4

Согласно данным местных СМИ, в результате ЧП пострадали 13 человек. 

# Взрыв # Фотофакт

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