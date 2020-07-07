В Бразилии начнут тестировать китайскую вакцину от коронавируса

Новости мира. Китайскую вакцину от коронавируса протестируют на людях в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт о препарате, разработанном одной из пекинских компаний. Клинические испытания в стране начнутся 20 июля. В них примут участие 9 тысяч добровольцев – медиков, которые стоят на передовой в борьбе с пандемией.

Это тестирование будет не первым в Бразилии. Здесь уже испытывают вакцину, разработанную учеными Оксфордского университета.

По последним данным, сейчас во всём мире минимум 19 вакцин от коронавируса находятся на стадии клинической разработки. Ещё 130 препаратов – на доклиническом этапе.