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В Бразилии начнут тестировать китайскую вакцину от коронавируса

07 июля 2020 12:02
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Новости мира. Китайскую вакцину от коронавируса протестируют на людях в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии начнут тестировать китайскую вакцину от коронавируса-1

Речь идёт о препарате, разработанном одной из пекинских компаний. Клинические испытания в стране начнутся 20 июля. В них примут участие 9 тысяч добровольцев – медиков, которые стоят на передовой в борьбе с пандемией.

В Бразилии начнут тестировать китайскую вакцину от коронавируса-4

Это тестирование будет не первым в Бразилии. Здесь уже испытывают вакцину, разработанную учеными Оксфордского университета.

По последним данным, сейчас во всём мире минимум 19 вакцин от коронавируса находятся на стадии клинической разработки. Ещё 130 препаратов – на доклиническом этапе.

# Коронавирус # Фотофакт

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